Teada on vähemalt üks autotootja, kellega Apple elektriauto loomist arutab

Hyundai kõneisiku sõnul käivad läbirääkimised Apple'iga, et koostöös elektrisõiduk luua. Läbirääkimised on alles algfaasis, seega lähiaastatel käegakatsutavat tulemust veel loota pole, kirjutab Accelerista.com .

Nüüdseks on selge, et Apple on võtnud sihiks saada ka endale osa elektriautostumisega seotud “pirukast”, sest USA uudisteväljaandele CNBC antud info kohaselt polevat Hyundai ainuke tootja, kellega Apple läbirääkimisi pidamas on.