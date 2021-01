Tartu koroonaarst: paljud haiged imestavad, miks me nende pärast muretseme

„COVID-19 puhul on juba kevadest alates räägitud niinimetatud vaiksest hüpoksiast, mis tähendab seda, et haigel võib olla oluline hapnikupuudus, aga ta tunneb end sealjuures hästi. Saan rääkida sellest, mida ma näen nakkushaiguste osakonda hospitaliseeritud haigete puhul. COVID-19 ohtlik eripära on see, et olulise hapnikupuudusega haige ei kaeba suurt midagi ja ei saa aru, miks personal tema pärast muretseb," ütles Anne Kallaste intervjuus Novaatorile.