Kaksteist kuud ja pea kaks miljonit kaotatud inimelu hiljem on koroonapandeemia kogu maailmas jätkuvalt kontrolli alt väljas, põhjustab kümnete miljonite inimeste haigestumist, kurnab majandusi ja piirab inimeste liikumisvabadust.

Sellele vaatamata pole Hiina võimaldanud siiamaani sõltumatut uurimist selles osas, kus koroonaviirus täpselt alguse sai ning kas ja kuidas oli võimalik selle ülekandumine loomadelt inimestele.

Enam-vähem üksmeel on saavutatud selles osas, et uus koroonaviirus põhjustas esimese teadaoleva haiguspuhangu 2019. aasta lõpus Kesk-Hiinas Wuhani linna elusloomade turul, ning arvatakse, et patogeen on pärit määratlemata nahkhiireliigilt.

Samas näitavad mitmed uuringud, et viirus võis inimesele kanduda Wuhani koldest märksa varem. Lisaks on levinud mitmeid vandenõuteooriaid, ühe kuulsama autor on USA lahkuda-mitte-tahtev president Donald Trump, kes arvab teadvat, et viirus pääses valla Wuhani laborist. Allika kindlakstegemine on aga tulevaste puhangute varajase tuvastamise huvides ülioluline.

Mida tegi aga Hiina - Wuhani võimud üritasid algul haiguspuhangut varjata ja väitsid ka nädalaid hiljem, et see viirus ei ole võimeline inimeselt inimesele kanduma. Seejärel kinnitasid nad, et viirus sai alguse Huanani mereandide turult, kuid jaanuaris ilmsiks tulnud andmed näitasid, et mitmed haigestumisjuhud oli aset leidnud sellest suletud koldest märksa varem.

Hiina räägitav lugu muutus taas mullu märtsis, kui riigi haiguste tõrje kõrgeim ametnik Gao Fu ütles, et Huanani turg pole mitte allikas vaid ohver - koht, kus patogeen lihtsalt võimendus.