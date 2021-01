Allakukkunud 737 Max-lennukeid puudutav pettus läks tootjale miljardeid maksma

See räpane strateegia tõi Boeingule kokkuvõttes umbes 2,51 miljardi USA dollari (2,05 miljardi euro) suuruse lisaväljamineku. Selle hulgas on:

"Selline summa on kõigest osake Boeingu iga-aastasest käibest ja võtab suurfirmalt kriminaalkorras vastutuse," kinnitab ta. DeFazio on esindajatekoja alla kuuluva taristu ja transpordi komitee (US House Committee on Transportation and Infrastructure) juhatuse esimees.