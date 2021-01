Esitasime kolm laekunud küsimust suurima heameelega Telia kommunikatsioonijuhile Raigo Neudorfile - saimegi vastused ja avaldame nüüd need.

Lugeja küsimus 1: "Lugesin teie artiklit täna delfist ja internet pole ainus millega Telia eestimaalasi niiöelda nöörib. Ehk on teil huvi ja mahti uurida ka Telia e-poodi nii siinset, kui Soome omat. Nimelt märkasin, et 04.01.2021 on muudetud Telia1 kliendi soodustusi. Kui enne oli Telia1 boonuseks see, et sai 0% intressiga järelmaksu, siis nüüd on see tõstetud 9,90% peale ja mitte klientidele 21,9%. Samas Soomes on ikka 0% olemas. Ja kui vaadata teisi konkurente (näiteks elisa), siis nende e-poes ei pea kleint olemagi, et saada 0% intressiga kaupa osta. Kusjuures Telia müüb osa kaupa kallimalt, kui konkuredndid aga see selleks. Marru ajab see, et Soomega võrreldes on Telia tunduvalt kleindisõbralikum, kui Eestis. Äkki te uuriksite välja miks see nii on. Pakuks huvi ka see, kui keeruline oleks näiteks Soome Teliast asju endale osta järelmaksuga. Oleksin väga tänulik, kui te ka Telia e-poe kohta tooksite erinevsued välja nii Eesti kui Soome vahel. Meenus ka veel see, et üldjuhul tuleb e-mail Telialt kui mingi muudatus tuleb hinnakirjas ja pakkumistest. Seda infot, aga ei tulnud kuskilt, et nad nüüd seda boonust muudavad. Tehti ära ja asi vask. Minule, kui lihtsale "labidamehele" vastati Teliast, et nad ei tea miks on sellised erinevused Soomes ja Eestis. Edu ja jaksu teemaga tegelemisel."

Raigo Neudorf: „Telia 1 klientidele suunatud järelmaksu 0-protsendilise intressimäära pakkumise puhul oli tegu tähtajalise kampaaniaga, mis kehtis kuni 31.12.2020, kuna oli suunatud eeskätt Tagasi kooli ja jõulukampaania pakkumistele.