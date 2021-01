Huvitav test: kas suudad eristada kooli vanglast?

Seda näib kinnitavat veebileht School or Prison (ee Kool või vangla), mis pakub lihtsat testi. Külastajale kuvatakse ühekaupa fotosid ja palutakse klõpsata nupul School (kool) või Prison (vangla), et näha, kummaks ta hoonet peab. Vaata ise, kui palju sa täppi paned!

Eks selline test sõltub kasutajate aususest – et nad ikka pärispilte üles laadivad ja õigesti märgivad, mis hoone see on. Aga huvitav ajaviide ikka reede pärastlõunaks, eks?