„Usume, et riskid, mis lubavad presidendil jätkata meie teenuse kasutamist sel perioodil, on lihtsalt liiga suured. Seetõttu pikendame tema Facebooki ja Instagrami kontodele pandud blokki määramata ajaks ja vähemalt järgmiseks kaheks nädalaks, kuni rahumeelne võimu üleminek on lõpule jõudnud," kirjutas Zuckerberg oma Facebooki seinal.

Tema sõnul näitavad viimase ööpäeva šokeerivad sündmused selgelt, et president Donald Trump kavatseb kasutada oma järelejäänud ametiaega, et õõnestada rahumeelset ja seaduslikku võimu üleandmist oma valitud järeltulijale Joe Bidenile. Facebook eemaldas Trumpi eilsed sissekanded, kuna leidis, et nende mõju - ja tõenäoliselt ka nende eesmärk - on edasise vägivalla esilekutsumine.