Üllatus: AMD tõusis juhtivaks arvutiprotsessorite tootjaks

See ei tähenda, et Intel oleks tingimata halvas seisus ega võiks taas esikohta tagasi krahmata. Aga juhtunu on siiski harukordne ja üllatusena võrreldav sellega, kui Apple suurimate telefonitootjate esikolmikust välja langes .

AMD võit on pigem märgiline kui turgu reaalselt mõjutav. Intel hoiab endiselt selget ja suurt edumaad keskprotsessorite osas üldiselt (60,7% vs AMD 39,3%), sülearvutite keskprotsessorite vallas (81% vs AMD 19%) ja eriti serverivallas (99,3% vs AMD 0,7%).