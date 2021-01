Võitja selgunud: eestlased ostsid eelmisel aastal enim seda automudelit

Aasta kokkuvõttes müüdi Eestis 18 750 uut sõiduautot, mida on 29,5% vähem võrreldes 2019. aastaga.

„Elektri-, hübriid ja kahekütuseliste autode osakaal müügist oli ca 20%. See näitaja ja ka peaaegu 500 elektriauto müük olid Eesti rekordid ning näitasid, et kohalik autotarbija on valmis vastu võtma kaasaegseid lahendusi," ütles AMTELi tegevjuht Arno Sillat.