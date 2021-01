Hoiatus: koroonavaktsiini teist annust ei tohi edasi lükata

Mõned USA osariigid olid kaalunud Ühendkuningriigi eeskujul nii Pfizer/BioNTech-i kui ka Moderna vaktsiinide teise annuse edasilükkamist, et tagada suuremale hulgale inimestele vähemalt ühe annuse kaitse.

Selliste kaalumiste taga on aga asjaolu, et vaktsiinide kasutusloa taotluse osasid andmeid on tõlgendatud vääralt, vahendab Tartu ülikool USA toidu- ja ravimiameti avaldust.