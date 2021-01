Austraalias näidatud Toyota reklaam sattus naeruväärse kriitika alla

Toyota GR Yaris on viimase aja üks põnevamaid autosid, mis lubab pööraselt lustida – vaata meie arvustusvideost, kuidas auto vihmase ilmaga Tabasalu kardirajal “sabatas”. Ja see on üks tervitatavamaid omadusi selle auto puhul, mis on kahtlemata nii mõnegi ostja jaoks ostuotsuse väga lihtsaks teinud.

Kui aga mõnda meie video libisemiskaadrit Austraalia televisioonis reklaami osana näidata, järgneks palju paksu pahandust… Just see juhtus üleval näidatud 30-sekundilise reklaamiga.

Kas aimate, milles probleem? Kui ei, siis vaadake 00:07-00:09 kaadrit uuesti. Jah, see väike libisemine kuurist välja sõites (mis on teostatud eramaal, kus ei kehti liiklusseadused – ka Austraalias!) on põhjus, miks Austraalia reklaamistandardite nõukogu AASB oma rauad selle reklaami poole suunas.

AASB sõnutsi: “Tagarataste pidamise kaotamist võib pidada sõiduki üle kontrolli kaotamiseks. Reklaam näitab sõidukit ebaturvaliselt sõitmas ning kui see juhtuks avalikul teel, rikuks see vastavaid seaduseid.”

Telereklaam on eetrist eemaldatud, õnneks hetkel siiski seetõttu, et kampaania aeg sai läbi. Küll aga on Toyota Austraalia esindajad sõnanud, et kui reklaam uuesti eetrisse läheb, muudetakse see ära.

Tundub naeruväärne? Eks ongi, aga Austraalias reguleerib telereklaamide sisu ettekirjutus, mille on kokku pannud lobigrupp FCAI (Federal Chamber of Automotive Industries). See “eetikakoodeks” kehtib vaid reklaamidele ning ei rakendu näiteks muusikavideotele, filmidele või saadetele. Selle ettekirjutusega saab tutvuda lausel klikkides.

Ja kui lugeda ei viitsi, siis põhimõtteliselt öeldakse, et reklaamis ei tohi näidata autosid seaduseid rikkumas. Huvipakkuv on aga eetikakoodeksi nimi, mis algab sõnaga “vabatahtlik”. Millest siis säärane koogutamine Toyota poolt?