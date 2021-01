Miks äpid meie kohta nii palju infot koguvad ja kas see on halb?

Kas seda oleks mõistlik lubada, kui äpp on juba nii viisakas ja palub luba, et mainitud infot kuhugi edasi saata?

Kasutusstatistika sõltub äpist, aga võib sisaldada (Chrome-brauseri näitel) infot, et kui palju sul korraga eri aknaid või paane lahti on, palju töömälu brauser kasutab, palju sellele laiendusi juurde paigaldatud on jm.

Veateade võib aga sisaldada infot selle kohta, et mis telefonis või arvutis toimus, kui viga või tarkvara „kokkujooksmine” aset leidis, mida kasutaja parajasti tegi, mida töömälu sisaldas jm. Tarkvaraloojatel on selle kõige põhjal kergem selgeks teha, miks viga tekkis ja kas seda saaks tulevikus ennetada.

Ka aitab see neid rakendust paremaks ja kasulikumaks muuta, sest nad saavad ülevaateid, et mis (tehnilisi) probleeme tekitab, millised võimalused kasutajaid huvitavaid jne. Vähe kasutust leidvad nupud, võimalused ja muu sarnase võib siis menüüsügavustesse peitu panna või eemaldada, popid asjad rohkem aga esile tõsta.

Veateated on hea viis aimu saada, mis tegelike kasutajate jaoks probleeme tekitab. Arendajatel on tõenäoliselt kambas tarkvaratestijaid, aga tavaliselt on kasutajaid ikka palju rohkem, kui tarkvara just väga ebapopulaarseks ei osutu. Ka võib testijate tehniline taip olla keskmisest palju kõrgem, aga vaja on võimalikult palju uurida, mis just tavakasutajale probleeme tekitab.