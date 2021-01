Laevavrakkide surnuaed Tallinna rannal

Baltisaksa tööstur ja kultuuriloolane Friedrich Amelung on kirja pannud info, et 1881. aasta veebruari keskel satuti uue sadamabasseini ehitustöödel maapinnast kolme jala sügavusel ühe laeva tekile, mille mõõtmed olid u 24,4 m x 7,6 m, vahendab ajakiri Imeline Ajalugu .

Peeglil, st pukspriiti juures paikne­val puust mõõtelatil, on näidatud ühejalaste vahedega rooma numbrid I kuni XV; niisiis oli laeva süvis täislastis kuni 15 jalga [u 4,6 m], mis on, muide, täitsa respektaabel.

Selles, et tegu on mitte hilisema kui Rootsi-aegse sõjalaevaga ja pigem on see pärit perioodi varasemast kui hilisemast osast, võis Amelungil olla õigus. Tema tähelepanekute järgi lebasid uue sadama­basseini kaevamisel leitud vanemad vrakid sügavamal merepõhja tasandil ja hilisemad kõrgemal, kuna ajapikku oli järjest hoogustunud liiva settimine merepõhja.