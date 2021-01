Eesti ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp ütles, et mõnenädalase vahega saab Eestis kasutama hakata ka teist koroonavaktsiini ja see aitab kindlasti nii meil kui kogu Euroopas vaktsineerimisega edukamalt hakkama saada.

"Euroopa ravimiamet on kinnitanud, et andmeid vaktsiini kvaliteedi, ohutuse ja efektiivsuse kohta on põhjalikult hinnatud, mis annab aluse tingimustega müügiluba välja anda ja vaktsiin kasutusele võtta ka Eestis," ütles Raudsepp.

Euroopa Ravimiameti inimravimite komitee hinnangul on COVID-19 Vaccine Moderna puhul tegemist sarnaselt Pfizeri Comirnatyga mRNA-tüüpi vaktsiiniga, mille efektiivsus on tootja andmete hinnangul 94,1% ning selle efektiivsuse saavutamiseks on vaja kahte annust vaktsiini. Kahe annuse vahe on 28 päeva. Moderna vaktsiini on mõeldud kõigile 18-aastastele ning vanematele inimestele.