INTERVJUU | Maris Jesse: Pfizer on Eesti tarnemahte juba oluliselt kärpinud – millal saab koroonavaktsiini kätte täiesti terve keskealine töötav Eesti inimene?

Teie parima teadmise kohaselt, millal saab minusugune 48-aastane täiesti terve Eesti mees oma vaktsiini kätte? Kui täpsed on meie hankeplaanid, kui täpsed on meie vaktsineerimise plaanid?

Koroonavaktsiini hankeplaan ei ole tavapärasega võrreldav - me oleme hankinud kaupa, mida veel hankimise hetkel olemas ei olnud, ja ei olnud ka teada, millal ta tuleb.

Eesti otsustas koheselt, et meie ei pane põhiosas oma lootusi ainult ühele vaktsiinile. Jagasime oma ootusi võrdselt kõikide vaktsiinikandidaatide vahel, kellega Euroopa Liidus ühiselt läbirääkimistesse asuti. Sihtrühmade osas panime paika prioriteedid, keda on vaja kõige kiiremini kaitsta.

Kui nüüd vastata küsimusele, siis 48-aastane terve töötav mees saab vaktsineerimisvõimaluse siis, kui meil on piisavalt vaktsiini, nii et 300 000 liikmeline prioriteedinimekiri on kaetud. Aga millal see kaetud saab, sõltub sellest, millal teised vaktsiinikandidaadid saavad müügilubasid kätte ja millised nende tarnekogused hakkavad olema.

Hetkel me oskame rääkida ainult ühest vaktsiinist [Pfizer - AP], eelinfo on selline, väga suure tõenäosusega saab Moderna täna müügiloa. Aga me teame ka Moderna esialgseid tarnekoguseid - need on piisavalt pisikesed jaanuaris-veebruaris, et läbimurdelist muutust Moderna meile ei too.

Tahate te öelda, et Pfizeri ja Moderna lepingute mahud ei anna meile veel piisavalt kindlust selleks, et saaksite öelda, millal üks tavaline Eesti inimene võiks oma süstid kätte saada?

Jah, tarnemahud esimese kolme kuu jooksul ei ole sellised. Töötava Eesti inimese vaktsineerimise aeg sõltub väga palju sellest, millal saab müügiloa kas AstraZeneca, Johnson&Johnson või teised vaktsiinikandidaadid.

Aga teie enda optimistlik plaan - kas see võiks juhtuda sel aastal?