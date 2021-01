Hea teada: 2021. aasta puu on kadakas

Kadakas väärib tähelepanu mitmete omaduste poolest. Seda peetakse vastupidavuse sümboliks, kadakas ilmestab kuivi pärandmaastikke saartel ja Lääne-Eestis. Maailmas on harilik kadakas üks laiema loodusliku levilaga puuliike.

Kadakas on kahekojaline: emas- ja isaskäbid on eri taimedel. Kevade hakul tolmlevad kollakad isaskäbid ja pärast roheka emaskäbi viljastamist areneb sellest lihakas käbi, tuntud kadakamarjana. Esimesel aastal on käbid rohelised, teise aasta lõpuks saavad nad küpse ehk sinakasmusta välimuse.