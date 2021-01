Professor Triin Laisk: mis on ühist teadusel ja krimiromaanil?

Krimiloos ei tegutse uurija kunagi päris üksi ja nii on see ka teaduses. Probleemide lahendamisel on abiks kolleegid ja tudengid, sest head teadust üksinda ei tee. Pean end selles osas väga õnnelikuks, kuna juba bakalaureuseõpingutest saadik on mul olnud võimalik koos töötada toredate, lahkete, toetavate ja inspireerivate inimestega. Suureks eeskujuks on eriti naiskolleegid, kes näitavad, et samaaegselt on võimalik teha nii tipptasemel teadust kui olla pereinimene. Kolleegidelt ja juhendajatelt olen lisaks teaduslikele tarkustele õppinud ka väga olulisi inimlikke väärtusi ja seda, et kuigi vahel on vihasekstegevalt keeruline, tasub alati olla positiivselt meelestatud, viisakas ja järjekindel. Senini on selline strateegia mind teaduses ka kenasti edasi aidanud, sest pettumusi võib ette tulla palju: äraütlevad vastused artiklitele ja rahataotlustele; analüüsid, mis ei anna tulemusi; hüpoteesid, mis ei pea vett. Esimene kord, kui mu artikkel ajakirjast tagasi lükati, ma nutsin. Teine kord nutsin natuke vähem. Nüüd, umbes 10 aastat hiljem tean, et see on osa teadusest, võtan seda kui väljakutset ja proovin lihtsalt edasi.