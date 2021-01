Harvardi professor: kummaline kosmoseobjekt võib kuuluda võõrale tsivilisatsioonile

Harvardi ülikooli teoreetilise füüsika professor Avi Loeb väidab, et pikk ja õhuke kosmoseobjekt võib olla võõra tsivilisatsiooni uurimisalus, vahendas ERR The Timesi .

Loeb on kirjutanud raamatu "Maaväline", kus ta leiab, et avastatud kosmoseobjekt võis kasutada tähevalgust ja oli osa teise tsivilisatsiooni sidevõrgust.

"Kui me ootame, et silmapiirile ilmuvad gravitatsiooni eiravad tähelaevad, siis me ei tohiks eirata palju vaiksemat saabumist. Tegemist võib olla miljardeid aastaid vana tehnoloogiaga," teatas Loeb.