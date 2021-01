Tallinna uus seevald läheb maksma 54 miljonit eurot

Ta märkis, et Euroopa struktuurifondide toetus on kinnitatud summas 8,9 miljonit eurot. Kahest sõlmitud laenulepingust on psühhiaatriakliiniku ehituse rahastuseks planeeritud kuni 45 miljonit. Projekti ehituse finantseerimiseks on seega laenu ja struktuurifondide vahendeid kokku 53,9 miljonit eurot.