Põlveliigese artroskoopia – kas on õige, et sellest levinud lõikusest pole kasu?

Teadusuudiste sait RealClearScience avaldas intrigeeriva artikli , millest selgub, et põlveliigese artroskoopia – vähemalt USAs kõige levinum ortopeegiline lõikus – võib olla üsna kasutu ega too pikas plaanis muutust paremuse poole.

Patsiendid tunnistavad kaks aastat peale operatsiooni, et põlve seisukord pole paranenud või on muutus väike – võrreldes nendega, kes lihtsalt kaalust alla võtsid, füüsiliselt aktiivsed püsisid ja tavalisi valuvaigisteid sõid.

Sama tulemus saadi platseebolõikustega võrreldes, kus patsiendile öeldi, et toimub artroskoopia, aga tegelikult tehti jalga vaid väike sisselõige.

Kas võibki olla, et ülilevinud lõikus on sisuliselt kasutu? Palusin artiklit kommenteerida asjatundjal. Fortele andis vastuse erakliinik Ortopeedia Arstid ortopeed Madis Rahu.

Rahu ütleb, et selliseid operatsioone tehakse aina rohkem ja nende on tulemused on tänu tehnoloogilistele arengutele paremaks muutunud.