Uskumatu hinnavahe: Telia pakub Eestis ülikiiret internetti naabritega võrreldes 5 korda kallimalt

Hinnakirjad räägivad selget keelt: internet kiirusega 1 Gbit/s maksab Eesti tarbijale 99 eurot kuus, Leedus on selle hind Telia klientidele aga vaid 19,99 eurot kuus ning Soomes 30 eurot kuus.

„Meil on raske kommenteerida, kuidas täpselt kujunevad internetipakettide hinnad teistes riikides ning millised eripärad sealseid hindu mõjutavad. Seetõttu peaks omavahel võrdlema eeskätt konkreetses riigis kehtivaid erinevate teenusepakkujate hinnatasemeid," selgitas Telia Eesti erakliendiüksuse juht Kristjan Viilmann.

Ta märkis, et konkurent STV pakub Eestis 1 Gbit/s paketti samuti hinnaga 99 eurot kuus.

„Lisaks peab 1Gbit/s kiiruse puhul arvestama, et piltlikult öeldes on tegu tehnoloogiamaailma sportautoga, mille osas nõudlus ja tegelik vajadus tavatarbijate seas on veel väga tagasihoidlik," lisas Viilmann.