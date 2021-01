Looduskaitsenõunik: soojenev kliima meeldib eriti vihatud nälkjatele

Eesti Ornitoloogiaühingu juhataja Kaarel Võhandu ütles kommentaariks eilsele uudisele möödunud aastal purunenud Eesti keskmise temperatuuri rekordi purunemise kohta, et see on kaasa toonud mõnede, meist varem lõuna pool pesitsenud linnuliikide, kiire levimise Eestisse ja oma areaali lõunapiiril olevate liikide kadumine Eesti aladelt.

„Viimase kümnendi jooksul on Eestis kiiresti suurenenud tamme-kirjurähni, hõbehaigru ja lääne-pöialpoisi arvukus. Kõigi nende liikide esmapesitsused Eestis tuvastati alles selle sajandi esimesel kümnendil, aga tänaseks on nad üsna laialt levinud," täpsustas Kaarel Võhandu.

Kaarel Võhandu sõnul on märgata ka talvitavate lindude arvukuse ja liigilise mitmekesisuse tõusu. Seda eriti soojadel talvedel, kus püsivat lumikatet ei teki ning veekogud ei jäätu. Kuid on ka muutusi ning ohtusid, mida on keeruline märgata, aga mis võivad meie linnustiku edaspidi oluliselt mõjutama hakata. Näiteks paljudel kaugränduritel on ajastatud Eesti aladele naasmine ja siin pesitsemine oma poegade toitmiseks sobilikumaile ajale.