Honda leiutas autode “näomaski”, mis tapab autos olevad viirused

Kuna uusi koroonaviiruse tüvesid avastatakse aina juurde, ei paista pandeemial veel niipea lõppu. Honda leiutis on autotootja panus, et aidata viiruse levikut piirata.

Selge on see, et piisavalt palju ringi sõites kasvab tõenäosus, et autosse satub õhuringluse käigus viiruseid – selle jaoks on mitmed tootjad tulnud välja siseõhufiltritega, mis ei lase suuremaid kui 0,3 mikromeetrise läbimõõduga osakesi üldse sõitjateruumi.