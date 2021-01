Kasvav hulk tõendeid annab mõista, et elu Maal algas enamast kui vaid RNA

Küsimus, kuidas tekkis elu Maal, pakub teadlastele jätkuvalt huvi. Viimasel ajal on hakanud kasvama tõendite hulk, mis kinnitavad suhteliselt uut elutekke-hüpoteesi: võimalust, et elu tekkis DNA ja RNA väga täpse koostisega kokteilist.

Pikka aega on arvatud, et RNA arenes Maal esimesena ja DNA alles hiljem. Nüüd aga paistab, et mõlemad molekulid võisid tekkida samal ajal ja osaleda koos planeedil eluprotsesside käivitamises.