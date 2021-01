TEST | Tuya juhtimiskeskus – kodu kerge vaevaga nutikaks ja soojaks

Kuid kütteseadmete selline juhtimine pole veel täielik kokkuhoid ja mugavus – ise peab aeg-ajalt vaatama, millal radiaator sisse või välja vaja klõpsata, kirjutab AM.ee.

Kui aga võtad juurde temperatuuri- ja niiskusandurid, siis alles saab päris automaatikaga kodu juhtida. Selleks läheb vaja Tuya / Zigbee Gateway'd ehk juhtimiskeskust.

Üks selline keskus on müügil AliExpressis koos kahe või kolme temperatuurianduriga – komplekti hind on üsna tühised 37 eurot keskuse ja kahe anduri eest.

Keskus on ühilduv Tuya seadmetega ning seda saab juhtida Smart Life'i äpiga, mis on väga levinud ka nutipistikute seas. Isegi Eestis on päris palju erinevate tootjate nutipistikuid, mis kasutavad Smart Life'i. Kui see äpp on kasutusel, siis saab juba ka Wireless ZigBee Gatewayd kasutada, mis aitab andureid ja täitureid ehk nutipistikuid kokku viia.

Komplektiga on mõistlik kaasa võtta mõned temperatuuri- ja niiskusandurid, mis töötavad väikese nööpaku toel mitu aastat. Seega on üsna muretu need kuhugi tuppa riiulile või laua alla unustada.

Süsteem töötabki nii, et ühendad Smart Life'is nutipistikupesad, temperatuuriandurid ja keskuse ning siis tuleb hakata automaatikat lisama.

Temperatuuri reguleerimiseks tuleb arvestada nii-öelda releekarakteristikuga ehk soovitava temperatuurivahemikuga, mitte ühe kindla temperatuuriga.

Smart Life'is saad näiteks lisada tingimuse: kui magamistoas temperatuur langeb (anduri näidu järgi) alla ettenähtud miinimumi, lülita sisse nutipistik, mille taga on radiaator, põrandaküte või infrapunapaneel.

Et energiat kokku hoida, lisa ka teine tingimus: kui temperatuur ületab mingi määratud maksimumi, lülita küttekeha välja.

Ja nii saab korrata automaatikat igas toas, vajadusel tõstes temperatuuriandureid sobivamasse kohta või seadistades maksimum- ja miinimumtemperatuure.

Siin näites lülitatakse nutipistik sisse, kui temperatuur langeb alla 20 kraadi, välja aga siis, kui on saavutatud 23 kraadi.