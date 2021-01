Mida teha, kui koroona vastu vaktsineerimine tõsisema terviserikke kaasa toob?

Koroonavaktsiin valmis tunduvalt rutem kui vaktsiinide puhul tavaline (kümne aasta asemel vähem kui ühega).

Paljusid teeb see tõik – või vaktsineerimine üldse – aga murelikuks ja nad plaanivad koroonasüsti saamist edasi lükata, et näha, kuidas julgematel läheb.

Leidub ka neid, kes pelgavad, et vaktsineerimine ongi nende jaoks mingi tervisliku seisundi tõttu ohtlik. Fortele kirjutas lugeja, kellel on kaasasündinud maksakahjustus ja seega üldse keeruline ravimeid võtta.

Tema küsib, et mis võimalust on isikul, kellele vaktsiin mõjub halvasti, hiljem rahalist toetust või hüvitist saada. Selline küsimus on kahtlemata huvitav ka laiemale ringile, nii et Forte uuris selle kohta lähemalt.