Teadlane selgitab: kuidas koroonavaktsiin valmib ja mis võis juhtuda, et seda kohe kõigile ei jätku

Pfizer-BioNTechi ja Moderna vaktsiinide puhul on geneetiline info toodetud RNA kujul, s.t. tegu on mRNA-ga, millel on geneetiline info koodonite kujul (kolmenukleotiidse koodonina) iga aminohappe kohta. SARS CoV-2 puhul on tegu viiruse ogavalgu geneetilise infoga mRNA kujul.

Enamikul juhtudest on geneetiline informatsioon talletatud kaheahelalise DNA kujul, mis on keemiliselt stabiilne molekul. Terve rea viiruste puhul talletatakse geneetiline info ka ühe või kaheahelalise RNA kujul.

Selleks, et saada aru, kuidas geneetilised vaktsiinid töötavad peab teadma, kuidas toimub inimese rakkudes geenide ekspressioon ehk geneetilise informatsiooni avaldumine. Enamiku inimeste teadmised geeniekspressiooni mehhanismidest on pehmelt öeldes mitte kõige paremad – kui neid üldse on!

Suur takistus on aga muidugi raha puudumine, sest cGMP-tingimustes inimesele manustatava antikeha tootmine on kallis ja ka kliinilised katsetused faasini IIA pole odavad." (cGMP – ingl current Good Manufacturing Practice).

Seega selleks, et vaktsiini molekul luua, peab olema teada valgu aminohappeline koostis ja selle alusel saab sünteesida selle mRNA, kasutades vastavat DNA matriitsi ja spetsiifilisi bakteriofaagide transkriptaase – ensüüme.

Sünteesitud ogavalku kodeeriv mRNA-le lisatakse rakus valgu sünteesi parendamiseks vajalikud struktuursed elemendid, see molekul puhastatakse ja seejärel pakitakse nanoosakestesse, kasutades lipiidseid ühendeid.

Sellised nanoosakesed on suutelised seonduma inimese rakkudega, sienema nendesse ning seal vabaneb mRNA ja muutub bioloogiliselt aktiivseks. See tähendab, et ribosoomid seonduvad selle mRNA-ga, sünteesivad ogavalgu, millel on samasugused omadused nagu valgul, mis sünteesitakse inimese rakkudes SARS CoV-2 viirusnakkuse tulemusel.

Tänu sellele on tekkiv ogavalk samasugune võõrvalk nagu viirusnakkuse puhul ja tekkiv organismi reaktsioon on täiesti adekvaatne, kuigi nakkuslikku koroona viirust organismis pole.

On ka teisi variante?

Astra-Zeneca ja Sputnik V puhul on kasutusel geeniekspressioon, mis tuleneb adenoviiruse genoomist. Adenoviirused on leitud paljudel organismidel, sealhulgas inimestel ja erinevatel primaatidel.

Astra-Zeneca puhul on kasutusel šimpansi adenoviiruse genoom ja Sputnik V puhul kaks inimese adenoviirust – Ad5 ja Ad26. Nendest adenoviiruste genoomist (mille genoom on lineaarne umbes 30000 nukleotiidiline kaheahelaline DNA) on välja võetud geenid, mis määravad viiruse genoomi paljunemise rakus.

Need on viidud koekultuuri rakkudesse, kus need on suutelised toetama sellise defektse genoomi paljunemist ja pakkumist viirusosakestesse.

Ja lõpuks?

Defektsesse adenoviiruse genoomi on viidud sisse SARS CoV-2 ogavalgu tootmiseks vajalik geen DNA kujul ja sellise rekombinantse nakkusliku adenoviiruse tootmine on võimalik inimese rakkudes suures koguses.