Honda lõpetab Venemaal uute autode müügi

See ümberkorraldus tuleneb enamjaolt väga kehvadest müüginumbritest, kirjutab Accelerista.com .

Erinevalt näiteks Toyotast ja Nissanist ei ole Hondal Venemaal ühtki tehast. Ka müüginumbrid on kukkunud alla igasugust arvestust – novembris müüdi vaid 79 uut sõidukit. Võrreldes eelmise aasta novembriga on see 50%-line langus.