Liikursuurtükk K9 Kõu ehk samm edasi Eesti kaitsevõimes

See tähistab järgmise etapi algust kogu hankeprojektis ehk relvasüsteemide ümberkohandamist Eesti kaitseväe standarditele vastavaks, kirjutab kaitseväe peastaabi jõukasutusvõime jaoskonna ülem kolonelleitnant Kaarel Mäesalu ajakirjas Sõdur nr 5/2020.

Peale selle saavad meie tegevväelased relvasüsteemi praktilisemalt tundma õppida ja täiendada oma teoreetilisi teadmisi ning omandada vajalikke kogemusi relvasüsteemi käsitsemisel enne üksuse väljaõppe algust.

Selles artiklis annan meeldetuletuseks ülevaate, mida kujutab endast liikursuurtükk K9 Kõu, miks see sobitub hästi Eesti oludesse, kuidas ja kus hakatakse seda kasutama, mida ja miks modifitseeritakse ning kuidas lõppkokkuvõttes projekt viib meie kaudtulevõime ja seega laiemalt meie kaitsevõime uuele tasemele.

K9 Kõu on välja arendatud Lõuna-Korea maaväe (Republic of Korea Army, ee Korea Vabariigi armee, edaspidi ROKA) tellimusel, et vastata oma peamisele ohule ehk Põhja-Korea potentsiaalsele rünnakule.

Põhja-Korea maaväe (Korean People’s Army, ee Korea rahvaarmee, edaspidi KPA) suurtükivägi on oluliselt suurem ROKA suurtükiväest, kuid lõviosa selle suurtükiväe relvastusest on hangitud enne 1990-ndaid NSVL-st ja Hiinast ning on üsna aegunud.

Kuigi leidub ka mõningaid uuemaid projekte. KPA suurtükivägi panustab peamiselt massilisele tuleülekaalule ning selle lasketegevuse täpsus ja lasketegevuse ettevalmistuse kiirus jätab soovida.

ROKA on hinnanud, et KPA esmane eesmärk on tekitada oma massilise tulega sõja esimeses algusfaasis suuri kahjusid just tsiviilelanike hulgas ning selliselt lüüa Lõuna-Koread moraalselt. Seetõttu ROKA tõenäoline vastus ei põhine kvantiteedis, vaid panustab pigem kvaliteedile ja tehnoloogilisele ülekaalule.