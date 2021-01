Eestis jääb rahva koroonavaktsineerimine perearstide kanda

„Kui meile peaks hüpoteetiliselt tulema miljoneid doose vaktsiini, siis me peame loomulikult paindlikult reageerima, aga kui me räägime lähikuudest, siis kindlasti toimib see süsteem nii, nagu on hetkel kokku lepitud ja räägitud: läbi terviseameti, läbi haiglate, tervishoiuasutuste, perearstide," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik tänasel pressikonverentsil vastuseks Forte küsimusele.

Praegu ollakse riigis keskendutud sellele, et esimeses järjekorras ära vaktsineerida tervishoiuasutuste ja hooldekodude töötajad ning nende elanikud. See protsess toimub ministri sõnul loomulikult läbi tervishoiusüsteemi ja läbi toimivate kanalite, kus on vaktsineerimisi varemgi tehtud läbi Haigekassa rahastuse.

Kiige sõnul loodetakse seejuures hooldekodudes vaktsineerimisega alustada jaanuaris. Kui tarneid tuleb aga juurde, siis saab veebruaris alustada laiemalt riskirühmade - 70+ eakad ja teatud haigustega inimeste - vaktsineerimist. Vaktsineerimine saab seejuures toimuma perearstide esitatavate nimeliste kutsete alustel ja perearstide juures.

„Seda kõike in kindlasti parem teha läbi perearstisüsteemi, millel on pikaajaline kogemus, teadmised oma patsientide ja nende murede kohta, millel on ligipääs terviseandmetele ja millel on otsene suhtluskontakt terviseametiga," sõnas minister. „Teha seda kuidagimoodi läbi apteekide oleks kindlasti arusaamatum, kindlasti keerulisem, kuna seal ei ole sellist ligipääsu terviseandmetele ja võimekust tagada nakkusohutust kellaaegade kokkuleppimise näol."

Minister lisas, et kui vaktsiinikogused suurenevad, siis teatud etappides kaasatakse kindlasti ka erasektorit, aga ainult selles osas, mis puudutab eelkõige logistika-, laialiveo ja võib olla ka ladustamise küsimusi.

Sotsiaalministeeriumi pressiesindaja Eva Lehtla märkis siiski, et töötervishoiuteenuse osutajad saavad praeguse kava kohaselt haaratud COVID-19 vaktsineerimisse niipea, kui on piisavalt vaktsiini, et alustada nn elutähtsate teenuste osutajate töötajate vaktsineerimisega.