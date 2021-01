Uuring: nakatunud inimestel on keskmiselt kolm lähikontaktset

„Käitumine peale sümptomite avaldumist erineb oluliselt inimeste igapäevasest käitumisest enne sümptomite avaldumist,” tõdes Fortele Tartu ülikooli peremeditsiini professor, koroonaviiruse levimuse seireuuringu juht Ruth Kalda.

Ta rääkis, et 11. uuringuetapi tulemused näitavad, et inimesed on üldiselt täitnud reegleid hästi.

„Kui keskmine kokkupuudete arv enne sümptomite avaldumist oli 28 ja keskmine lähikontaktide arv enne sümptomeid oli 12, siis pärast sümptomite teket ja diagnoosi saamist oli keskmine kokkupuudete arv ligi neli ning lähikontaktide arv ligi kolm," ütles professor Kalda. „Ehk nii kokkupuudete kui ka lähikontaktide arv on kukkunud üsna miinimumi.”

Kalda lisas, et kuna küsiti kahenädalase aja kohta pärast sümptomite teket või diagnoosi, siis tähendab umbes kolme inimesega lähikontakt ilmselt vaid peresisest suhtlust.

„Nii et inimesed üldiselt püsivad kodus ja suhtlevad otsekontaktis minimaalselt,” ütles ta.

Tartu ülikooli korraldatavast koroonaviiruse levimuse seireuuringust selgus ka, et viiruse levimus on laialdane ja nakatunute arv suur, kuid viirusekandjate hulk püsib samas suurusjärgus nagu paar nädalat tagasi. Teadlaste sõnul viitab see novembri lõpus kehtestatud piirangute tõhususele.

11.-21. detsembrini võeti proove 2500 inimeselt, kelle seast leiti üle Eesti kokku 30 nakatunut. Neist kahel kolmandikul olid haigustunnused, kuid hoolimata sellest suurem osa neid endal koroonaviirust ei kahtlustanud. Uuringu andmeil on täiskasvanud elanikkonnast nakkusohtlikke inimesi 1,1% ehk umbes 12 000 inimest. See tähendab, et koroonaviirust kannab iga 90. täiskasvanud elanik Eestis.