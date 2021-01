Salatsemine: kes „puhastas” Üllar Lanno jaoks terviseameti kommunikatsioonijuhi intervjuu?

„Kui sul just pole TA-s kedagi, kes on täpselt sinu häälega, siis on üsna s...t lugu”, teatas juba saatele järgneva päeva, 15. detsembri varahommikul üks sotsiaalministeeriumi töötaja Simmo Saarele, kes üsna pea terviseametist vallandati. Saar oli arvanud, et parim suhtekorralduslik viis riigi koroonavastase vaktsineerimise kava parandada on selle ettevalmistamist anonüümselt „Kuuuurijas” kritiseerida.

Möödus veel 24 tundi ning Üllar Lanno ja Simmo Saar kohtusid, et kujunenud olukorda omavahel arutada.