ELMO Rent toob Tallinna ja Tartu tänavatele 15 uut Peugeot elektriautot

Uued elektriautod tarnib ELMO Rendile Auto Forte Tallinn. Peugeot e-208 GT sõiduulatus on tänu 50kWh akule ühe laadimisega 340km, kiirendus 0-100km/h 8,1s.

ELMO Rendi tegevjuht Julia Nekrassova märkis, et ettevõtte eesmärk tänavuseks aastaks oli vähemalt 120 suurune sõidukipark, kuhu kohe aasta alguses saabusid uued hübriidautod ning kevadest lisandusid Eestis värsked elektriautode mudelid Renault Zoe, Skoda Citigo ja VW e-up.

Vanemad Leafid ja iMiev'id on ettevõte tänaseks jagamisest välja võtnud. Rendipunktide arv on aastaga kasvanud 22lt 35ni ja registreerunud klientide arv on lähenemas 9000le.