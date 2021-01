Synlab teeb koroonatestid odavamaks

Eesti elanikele on testimine perearsti saatekirjaga jätkuvalt tasuta ja vabatahtlik, selle maksab kinni Terviseamet vastavalt Synlabiga riigihanke alusel sõlmitud lepingule.

1. jaanuaris jõustuv hinnamuutus puudutab ennekõike tervishoiuteenuse osutajaid, kellele hakkab üks koroonatest maksma Eesti Haigekassa hinnakirja järgi 51,81 eurot. (Praegu on see hind 67,04 eurot.)



Neljas ja kõige olulisem faktor on inimesed. Iga prooviga tegeleb ligi 20 inimest. Kokku on avaliku testimisega seotud üle 650 meditsiiniasutuse töötaja – kõnekeskuse, testipunktide ja labori personal, proove transportivad autojuhid, protsesse toetavad IT-, ostu- ja laospetsialistid, personalitöötajad jt. Tuhandete testide analüüsimise nimel käib SYNLABis töö ööpäevaringselt seitse päeva nädalas.