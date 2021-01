Aasta veidraim haiguslugu? Roojasiirdamine ravis terveks mehe, kelle magu teda purju tegi

Just too sündroom tõigi Belgia haiglasse ühe 47-aastase mehe. Pärast antibiootikumikuuri lõppu oli ta kahe kuu vältel kogenud seletamatuid joobe-episoode.

Patsient kinnitas arstidele, et pole nelja päeva jooksul alkoholi tarvitanud, ent analüüsid näitasid, et ta veri sisaldab normist koguni 17 korda rohkem etanooli.

Sellest oli aga suhteliselt vähe abi. Isegi nelja nädala pikkune kuur, mille vältel patsient manustas suuri annuseid tugevatoimelist fungitsiidset ravimit amfoteritsiini, ei toonud loodetud leevendust. Patsient tundis ikka, et on purjus ja ta abikaasa kinnitas, et tunneb mehe hingeõhus alkoholilõhna.