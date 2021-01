1817 hj "Maru": mootor, mis aitab Hennessey hüperautol ületada kiirusebarjääri 500 km/h

Hennessey otsustas ootuspäraselt, et ei rakenda mootori puhul mingit elektrilist abi – kui Ameerika hüperauto, siis peab olema ka Ameerika muskel! Samas ei saa see olla nõndanimetatud “kastimootor” – tellid, tõstad kastist välja, aiste vahele ja loed töö tehtuks.

Venom F5 mootor põhineb, või pigem võib öelda, et selle eeskujuks on kuulsa Chevrolet LS-seeria üks moodsamaid versioone koodiga LS7 – võimas V8, mida vahetatakse igasuguste masinate aiste vahele. Tehtud on igasuguseid asju, mis puristidele tundub pühaduseteotusena – LS-i on pistetud Jaapani autodesse, vanadesse klassikutesse, isegi Teslasse üritatakse seda vahetada!