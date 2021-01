Kuidas sooja saada? 11 lihtsat nippi külma vastu

Nende nippide abil hoiate end soojas hoolimata sellest, kui valjusti pakane paugub!

1. Kui on oodata külma ilma, tehke kõigepealt endal olemine soojaks. Oma kehatemperatuuri on lihtsam muuta kui ruumide sisetemperatuuri, lisaks on see keskkonnasõbralikum. Kütte põhjakeeramise asemel pange selga täiendav kiht rõivaid.

2. Kandke spetsiaalselt külma ilma jaoks mõeldud mütsi. Paljusid meist on lapsepõlves hoiatatud, et 80% kehasoojusest lahkub pea kaudu, kuid see pole tegelikult tõsi. Inimese keha kaotab soojust kõikjal, kus see pole ilmastiku eest kaitstud. Seega soovitame siiski kanda mütsi, vajadusel isegi siseruumides.

3. Lülitage laeventilaator sisse. Soe õhk kerkib lae alla. Kui käitate ventilaatorit kõige aeglasemal kiirusel päripäeva, pressib see sooja õhu allapoole, kus seda on tunda.

4. Võtke vaheldumisi kuuma ja külma dušši. Kuum dušš soojendab keha kiiresti üles, külm aga parandab verevarustust naha ja siseelundite vahel.

5. Tõkestage tuuletõmbust poroloonist ujumistarvikuga. Sooja toas ja külma õues aitab hoida üks nipp: lõigake poroloonist basseinitarvik (ingl pool noodle) pikuti pooleks, mähkige selle ümber riidetükk ja libistage ukse alla. Taoline soojustõke toimib terve talve!

6. Kasutage programmeeritavat termostaati. Kõlab ju loogiliselt? Nüüdisajal saab neid reguleerida ka nutiseadme vahendusel.

7. Lukustatud termostaati saab „tüssata“. Mitte igaühel meist pole voli korterisse või kontorisse paigaldatud termostaati oma suva järgi reguleerida. Sel juhul võib aidata see, kui panete seadme „arvama“, et tuba on tegelikust jahedam. Selleks piisab enamasti jäätükkide asetamisest anduri lähedale.

8. „Rõivastage“ aknad soojemalt. Kui te ise alussärgiväel külma ilma ei trotsi, ei peaks seda nõudma ka akendelt. Talvel tuleks õhukesed kardinad asendada paksemate, villasest riidest või fliisist aknakatetega. Ärge ainult unustage neid päikselistel päevadel paotamast, et saada osa kübekesest tasuta soojusest!