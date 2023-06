Mälestused vangilaagri põrgust: "Ma olin nii näljane, et isa-ema surmast oli mul ükskõik!"

Minu elust suur osa möödus nii, et ma mõtlesin ainult sellest. Mälestused ise kerkisid teadvuse sügavamatest soppidest. Kuid ma ei üritanud juhtunut kaua analüüsida, sest need mälestused on ebameeldivad. Teate, pole vahet kui palju aega sellest möödas on -kas 70 või 80 aastat- need mälestused mõjuvad endiselt väga tugevalt psüühikale. Mälestused GULAG-ist tungivad mu ellu ja segavad mind elamast.