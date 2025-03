Uudsed kõlarid võivad pikendada elektriautode sõiduulatust

Suurbritannia audiotehnoloogia ettevõtte Warwick Acoustics’i innovatiivne tehnoloogia muudab suure tõenäosusega autodes kasutatava helitehnika tulevikku. Uudsed elektrostaatilised kõlarid võivad pikendada elektriautode sõiduulatust – see muidugi ei tähenda, et teised võiksid jalad seinale visata. Muusikast saadav sääst on vaid tilk meres lahendamist vajavate probleemide hulga juures, kirjutab Accelerista.com.