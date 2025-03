Google’i tehisintellekt lahendas kahe päevaga probleemi, millega teadlased olid maadelnud aastakümneid

Huvitaval kombel, kui teadlased esitasid sama küsimuse Google’i tehisintellektile, suutis see olemasoleva teaduskirjanduse põhjal analüüsida andmeid ja jõuda täpselt samale tulemusele, mille teadlased olid aastatepikkuse tööga kinnitanud. Kuigi tehisaru poleks suutnud asendada laboratoorseid katseid, oleks see aidanud teadlastel õigele hüpoteesile jõuda palju kiiremini ja säästa neile aega. Kuigi tehisintellektil on teadustöös suur potentsiaal, jääb selle kasutamine vastuoluliseks. On üha rohkem juhtumeid, kus tehisaru abil tehtud teadusuuringud osutuvad selliseks, mille tulemusi pole võimalik korrata või ilmneb, et tehisaru on kuskil „fantaseerinud“. Selle probleemi leevendamiseks arendatakse uusi tööriistu AI-pettuste avastamiseks ning luuakse eetilisi raamistikke, et hinnata tehisaru abil saadud teaduslike tulemuste usaldusväärsust.