Kurioosum: teadlased Antarktika uurimisjaamas paluvad päästa neid... omaenda kolleegi käest

Lõuna-Aafrika teadlased, kes töötavad Antarktikas asuval uurimisjaamas Sanae IV, on sattunud keerulisse ja ohtlikku olukorda, kuna üks nende meeskonnaliikmetest on muutunud agressiivseks ning ohustab ülejäänud kolleegide turvalisust. Meediasse lekkinud kirjas kirjeldatakse, et see isik on juba rünnanud füüsiliselt ühte meeskonnaliiget ning ähvardanud teist tapmisega. Teadlased on väljendanud sügavat muret, kuna arvestades jaama asukohta, on kiire abi kohale jõudmine peaaegu võimatu. Sanae IV asub ligikaudu 4000 kilomeetri kaugusel Aafrika lõunatipust ning karmid ilmastikutingimused muudavad evakueerimise keeruliseks ja ajamahukaks.

Probleem sai alguse sõnalisest konfliktist ekspeditsiooni juhi ja agressiivse töötaja vahel, kuid olukord eskaleerus ning lõpuks ründas süüdistatav ekspeditsiooni juhti füüsiliselt. Esialgu oli tegemist vaid pingelise olukorraga, kuid see muutus kiiresti füüsiliseks vastasseisuks, tekitades ülejäänud meeskonnaliikmetes hirmu ja ebakindlust. Kuna teadlased viibivad jaamas eraldatuses ning igapäevaelu sõltub koostööst ja vastastikusest usaldusest, võib selline olukord kiiresti viia tõsiste tagajärgedeni, eriti kui agressiivne inimene jääb jaama teistega edasi koos elama ja töötama.

Juhtum on pälvinud Lõuna-Aafrika võimude tähelepanu ning riigi keskkonnaminister Dion George on teatanud, et valitsus on kursis olukorraga ning tegeleb võimalike lahenduste leidmisega. Esialgsete hinnangute kohaselt ei ole agressiivse töötaja käitumine viimasel ajal enam eskaleerunud ning otsest ja kohest ohtu teistele teadlastele ei ole, kuid ettevaatusabinõusid tuleb siiski rakendada. Kuna Sanae IV asub nii kaugel ja ligipääsmatus kohas, on ainus reaalne võimalus kaasata teisi Antarktikas tegutsevaid teadusjaamu, mille abiga võiks korraldada teadlaste evakueerimise. Valitsus ongi alustanud läbirääkimisi Saksamaa ja Norra teadusjaamadega, mis asuvad umbes 300 km kaugusel, et leida võimalus kas agressiivse töötaja või ohustatud teadlaste ümberpaigutamiseks.