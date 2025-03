FOTOD JA VIDEO | Renault arendab oma elektriautost hirmvõimsat sportversiooni

Koos sõsarbrändi Alpine’i meeskonnaga loodaval luukpäral on võimu lausa 540 hj ning seda annavad rattasisesed mootorid (2 x 200 kW). Mudel saab olema seejuures vaid 4,08 meetrit pikk. See tähendab, et kiirendus 0–100 km/h võtab aega vaid 3,5 sekundit. Pöördemoment: 4800 nm.