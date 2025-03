„Praegu on Kremlile palju kasulikum oodata.“ Miks ei öelnud Putin kohe Trumpi ettepanekule „jah“?

Kui Vladimir Putin kommenteeris esimest korda Venemaa-Ukraina ajutise relvarahu ettepanekut, ütles ta, et Venemaa toetab seda üldjoontes, kuid peab vajalikuks selle tingimusi muuta. Ta rõhutas, et relvarahu ei tohiks võimaldada Ukraina relvajõududel ümberrelvastuda, mobiliseerida uusi sõdureid ega täiendada oma varusid, eriti olukorras, kus Venemaa on tema sõnul saavutanud rindel eelise, eelkõige Kurski oblastis. Putini sõnul on relvarahu mõte iseenesest toetatav, kuid see peaks viima pikaajalise rahuni ja kõrvaldama sõja algpõhjused. Ta tõi esile mitu olulist küsimust, mis on vaja lahendada enne, kui Venemaa saab nõustuda ajutise relvarahuga. Nende seas on Ukraina sõjaväelaste saatus Kurski oblastis, mille Venemaa on enda väitel täielikult oma kontrolli alla saanud. Putin küsis retooriliselt, kas Ukraina juhtkond on valmis andma käsku oma sõduritel relvad maha panna ja alistuda. Lisaks märkis Putin, et Moskvale on väga tähtis kontrollida relvarahu järgimist, kuna praegune rindejoon on peaaegu 2000 kilomeetrit pikk, mis teeb selle keeruliseks. Ta andis mõista, et Venemaa soovib kindlaid garantiisid selle kohta, et Ukrainale ei võimaldata kasutada relvarahu oma sõjavõime taastamiseks.