Uus telefon tulekul: üliõhuke Samsung Galaxy S25 Edge

Nende juttude kohaselt on seade üliõhuke ja saadaval 256 GB või 512 GB salvestusruumi ja 12 GB muutmäluga.

Toonivalikuks on pakutud Titanium Icyblue, Titanium Jetblack ja Titanium Silver - kõik need räägivad titaani kasutamist selle korpuses, sarnaselt Galaxy S25 Ultra põhimudeliga.

Riistvara poolelt on Galaxy S25 Edge’il eeldatavasti 6,7-tolline Super AMOLED ekraan, mis sarnaneb Galaxy S25+ ekraaniga.

Vaatamata suurusele kaalub nutitelefon vaid 162 grammi. Suur osa atraktiivsusest seisneb ka telefoni paksuses – see on vaid 5,84 mm, mis teeb sellest ühe õhema telefoni. Sellel on ka Qualcomm Snapdragon 8 Elite kiibistik, samas kui nutitelefoni toidab 3,900 mAh aku.