Raketlaste lennumasinad otsisid elektrivõrgu tõrkeid

Esimeses ülesandes oli eelinfoks, et peagi tuleb üle Eesti välja vahetada kõik elektriarvestid. Selleks aga tuleb eelnevalt maandada võimalikud riskid. Võistlejate ülesandeks oli tuvastada, millises projekti variandis on riskid kõige efektiivsemalt ja vajalikus koguses maandatud. Teadustaibudel tuli kontrollida, millised projektivariandid vastvad ettenähtud reeglitele ning leida sobivate projektivariantide seast kõige väiksemate kuludega variant. Esimesena andis vastuse Helena Mai, mis ei olnud korrektne, vale vastuse esitas ka Robin. Kolmandana vastas Tuuli, kes andis õige vastuse ning pääses nii järgneva ülesande lahendamisest kui ka duellist. Tuuli sai võiduga automaatselt järgmisesse saatesse.

Tuuli otsusel toimus järgmise ülesande lahendamine tiimides Helena Mai ja Jan Hendrik ning Lukas ja Robin. Võistlejate ülesandeks oli valmistada lennumasin, millega tuvastada tõrked elektrivõrgus. Selleks oli neil laual kaart vaadeldavast alast, kaamera, tahvelarvuti, juhitav lennumoodul, grilltikud, jäätisepulgad, paber, papp, kuum liim, nöör, heeliumiga täidetud õhupallid ja arvuti. Lennumasina külge kinnitatud kaamera pidi tuvastama ettenähtud alalt ohukohad ning seejärel tuli võistlejatel need kaardile kanda. Lukas ja Robin ei saanud enda lennumasinat korralikult tööle, kuid Helena Mail ja Jan Hendrikul õnnestus kõik ohukohad tuvastada ning neile kuulus selle ülesande võit.Duelli tuli asuda Robinil ja Lukasel, kelle ülesandeks oli koostada loogikaskeem nii, et võrguhooldusekipaaž saaks minna liinile ohutut tööd tegema. Selleks tuli veenduda, et liinid oleks pingestamata, maandatud ja toide korrektselt tarbijatele ümber suunatud. Raketlastel tuli juhtmetega ühendada loogikaskeemi sisendid vastavate loogikaplokkidega. Korrektse vastuse andis kiiremini Robin, kes pääses järgmisesse saatesse. Lukasel tuli võistluselt lahkuda.