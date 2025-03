Uus auto Eestis: ’subkompaktne’ elektriauto Hyundai Inster – nagu sõõm värsket õhku

’Sub’ sõna ’kompaktne’ ees peaks eriliselt rõhutama auto väiksust - see on veel kompaktsem kui me tavaliselt oleme harjunud väikseid autosid tajuma. Linnasõit, manööverdamisvõime, säästlikkus – on kolm järgmist märksõna, mis selliste autode puhul pähe tulevad. Nagu ka suuremat sorti inimese küsimus, kas ta ikka sinna ära mahub.

Avan mina kenal reede õhtul siis esimese asjana proovisõidumasina ukse ja proovin ennast ära mahutada. Ja ennäe, probleemi tegelikult pole - lükkan istme võimalikult taha ja pole mul häda midagi, kaugel sellest.

Vaatan tarkadest paberitest järele masina mõõdud: pikkus: 3,825, teljevahe 2,580, laius: 1,610, kõrgus: 1,575 meetrit. Selgus majas, see polegi kõige väiksem Hyundai – i10 pikkus on näiteks 3,67 meetrit. I20 aga juba 4,06 meetrit.

Proovin seejärel iseenda järgi (185 cm) sätitud istme taga istuda, seal enam nii mõnus olla ei ole, aga ära mahun ma sinnagi ja keegi või miski mahuks veel kõrvalegi. Hyundai ise reklaamib, et sinna kõrvale võiks mahtuda näiteks supilaud:

Vaatame edasi, mis muud huvitavat rooli taha istudes silma hakkab.

Esiteks huvitab mind muidugi sõiduulatus. Nullkraadise ilma juures näitas auto seisu, kus aku on laetud 91% allesjäänud sõiduulatuseks 336 kilomeetrit.

Kuna tegemist on täiesti ilmselgelt tööle-poodi-külla-koju stiilis väikeautoga, mille mõne päeva tagant laadija otsa sätid, siis on sellest küll ja veel. Täislaetuna lubab tootja sõiduulatuseks ka kuni 355 km.

Mõnepäevase sõidu järel tuvastan, et elektrit tahab selle mootor saja kilomeetri tarvis 16,7 kWh. INSTERi põhiversioon on varustatud 42 kWh akuga, kuid saadaval on ka 49 kWh akuga mudeliversioon Long-Range. Mõlemas mudelis on vaid üks mootor – põhiversioonis võimsusega 71,1 kW (97 hj) ning Long-Range-versioonis 84,5 kW (115 hj). Mõlema mootori suurim pöördemoment on 147 Nm.