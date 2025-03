Kooliõues seisnud rahnult leiti 200 miljonit aastat tagasi jäetud dinosauruste jalajäljed

Anthony Romilio Queenslandi Ülikoolist tuvastas rahnult 66 kivistunud jalajälge, mis jäid Callide basseinis Kesk-Quinslandis varajase juura ajal, umbes 200 miljonit aastat tagasi.

„Jalajäljed pärinevad 47 üksikult dinosauruselt, kes läbisid märja valget savi, kõndides tõenäoliselt mööda veeteed või seda ületades,“ ütles Romilio.

„See on enneolematu hetkeseade dinosauruste arvukusest, liikumisest ja käitumisest ajast, millest Austraaliast ei ole ühtegi kivistunud dinosauruse luud leitud,“ lisas Romilio.

Igal jalajäljel on 3 varvast, mis näitab, et need kuuluvad liigile nimega ichnospecies Anomoepus scambus. Need dinosaurused olid väikesed, nende jalad olid 15-50 cm pikkused ja neid jälgi jättes liikusid nad vähem kui 6 km tunnis.

„Skeletifossiilide tõendid välismaalt räägivad meile, et selliste jalgadega dinosaurused olid taimesööjad, kellel olid pikad jalad, kopsakas keha, lühikesed käed ja väike nokaga pea,“ selgitas Romilio.

See tähelepanuväärne rahn avastati 20 aastat tagasi Callide kaevanduses Biloela lähedal ja anti kohalikule keskkoolile.

Selle tähtsus jäi teadmata, kuni Romilio varasem töö lähedalasuva Mount Morgani jalajälgedega ajendas kogukonda temaga ühendust võtma.

„Sellised olulised fossiilid võivad jääda aastaid märkamatuks, isegi kui need on silmapiiril,“ ütles Romilio. „On uskumatu mõelda, et nii rikkalik ajalootükk puhkas kogu selle aja kooliõues.“

„Täiustatud 3D-kujutiste ja valgusfiltrite abil suutsin ma jalajälgedes varjatud detaile paljastada.“

„Teine proov selles Callide basseini jalajälgede uuringus oli samuti peidus - märkasin, et seda kasutati Callide kaevanduses piiritlejana,“ rääkis Romilio.

See kivi on palju suurem, umbes 2-tonnine, ja sellel on 2 selgelt eristatavat jalajälge, mille on jätnud veidi suurem dinosaurus, kes kõndis kahel jalal umbes 80 cm pikkusel jalal.

„Koos prooviga kolmandast kivist oleme saanud uusi teadmisi selle piirkonna iidsest minevikust.“

