USA ettevõte esitles maailma väikseimat mikrokontrollerit

Selle suurus on vaid 1,38 mm². Võrdluseks on Raspberry Pi 5-sse paigaldatud Broadcom BCM2712 kiibi pakendi suurus umbes 20 mm². Nii et Broadcom BCM2712 hõivatud ruumi mahub umbes 200 Texas Instrumentsi mikrokontrollerit.

Hoolimata pisikestest mõõtmetest, mis Texas Instrumentsi väitel on 38% väiksemad kui mis tahes muu mikrokontroller, sisaldab see pisike kiip täisfunktsionaalset 32-bitist Arm Cortex-M0+ protsessori tuuma, mis töötab 24 MHz kiirusel. Lisaks on sellel 16 KB flash-mälu ja 1 KB SRAM.

Üldiselt tundub, et see on umbes sama suur kui Intel 386 kiip aastast 1985, mis pakkus taktimiskiirust 12,5 MHz kuni 40 MHz ja 16 KB L2 vahemälu. Kahjuks ei ole Texas Instruments nimetanud protsessisõlme ega transistoride arvu, nii et kiibi keerukuse taseme ja jõudluse kohta on veidi raske ülevaadet saada.

Siiski on sellel ka 12-bitine ADC ehk analoog-digitaalmuundur kolme kanaliga ning Texas Instruments’i kodulehel on see märgitud autode segasignaalide mikrokontrollerina, kuid on mõeldud väikeste süsteemide, näiteks kõrvaklappide ja meditsiiniseadmete jaoks.

„Tarbijad nõuavad pidevalt, et igapäevased elektroonilised esemed, näiteks elektrilised hambaharjad ja pliiatsid, pakuksid rohkem funktsioone väiksema pindalaga ja odavamalt,“ ütleb Texas Instruments, ja MSPM0C1104 kiip aitab seda võimaldada.

Texas Instruments Inc. (TI) on Ameerika Ühendriikide ettevõte, mis tegeleb pooljuht- ja arvutitehnoloogia arendamise ja müügiga. TI on suuruselt kolmas pooljuhitootja. Texas Instruments toodab ühtlasi laias valikus nii üldkasutuse kui ka reaalajas juhtimiseks mõeldud mikrokontrolleri seeriaid

Uus kiip laiendab TI MSPM0 mikrokontrollerite portfelli, mis täiustab manussüsteemide sensorit ja juhtimist, vähendades samal ajal kulusid, keerukust ja projekteerimisaega, seisab ettevõtte teates.

