Teadlaste leid: naised võisid olla 110 000 keskaegse käsikirja autorid

Rakendades käsikirjade säilimise määra hinnanguid, arvutasid teadlased, et naiste kopeeritud käsikirjade koguarv kogu keskajal ületas 110 000 (eeldades, et hiljutine hinnang, mille kohaselt valmistati ladina läänes sel perioodil enam kui 10 miljonit käsitsi kirjutatud käsikirja, on täpne). Nende tulemused viitavad sellele, et naiskirjutajaid ja raamatuid tootvad kogukondasid oli tõenäoliselt palju rohkem, kuid neid ei ole ajalooallikates tuvastatud.