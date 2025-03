Google loobub assistendist ja asendab selle Gemini tehisintellektiga

Google Assistant võimaldab kasutajatel aktiveerida ja muuta häälega otsekorraldusi, et teha oma seadmes (nii Android kui ka iPad/iPhone) toiminguid või konfigureerida see koduautomaatika keskuseks. See sarnaneb Apple’i sirile, minnes tööle häältuvastusega (öeldes fraasi „OK Google“). Seda aga eesti keeles kasutada ei saa, seega on Geminile üleminek meie jaoks hea uudis. Kuna Gemini on saadaval ka eesti keeles, tähendab see assistendi tulevast võimekust paljudes uutes keeltes, sh eesti keeles.